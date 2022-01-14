Потрясная бабуля: мама Наташи Королевой отожгла в платье с рукавом «летучая мышь» и со светящейся короной на голове

В феврале мама известной певицы Наташи Королевой Людмила Порывай отметит свое 76-летие.
Несмотря на столь почетный возраст, Людмила Порывай, как человек очень витальный, полна оптимизма и жизненной энергии.
В микроблоге она поделилась видео, на котором запечатлела яркие моменты встречи Нового года на огромном круизном лайнере.
«Мои дорогие, поздравляю вас со старым Новым годом! Хоть и с запозданием, но делюсь с вами атмосферой встречи Нового, 2022 года, в круизе по Карибским островам», — подписала видео мама Наташи Королевой.
В кадре Людмила Порывай предстала в роскошном алом платье с рукавами «летучая мышь». Голову Людмилы Порывай венчала корона в виде цветочных переливающихся лепестков. А на шее красовалось боа из новогодней гирлянды.
Людмила Порывай на видео от души веселится и отжигает, за что поклонники назвали ее потрясной бабулей.
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