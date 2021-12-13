«Не стесняйтесь, заказывайте»: мама Наташи Королевой ищет дополнительный заработок в США

Людмила Порывай живет в Америке более 30 лет.

Мама Наташа Королевой – Людмила Порывай более 30 лет живет в США. Недавно она признавалась, что не работала там ни дня, тем нее менее получает пенсию в размере 600 долларов (порядка 44 тысяч рублей).

Накануне мама Люда, как ласково ее зовет Наташа Королева, решила подзаработать: за деньги записать видеоролик, в котором поздравит заказчика с любым праздником.

«Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками — с днем рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством – не стесняйтесь! В шапке профиля заказывайте. Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания», — сообщила Людмила Порывай в своем инстаграме.

Фанаты тут же решили позлословить.

«Денежки нужны мамуле? Американской пенсии не хватает? Дочка бюджет урезала?» — писали пользователи Сети.

Напомним, в Майами у родительницы Наташи Королевой есть несколько ресторанов русской кухни.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.