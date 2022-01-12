«Очень на маму похожи»: Наташу Королеву в новом образе перепутали с Людмилой Порывай

В новогодние праздники Наташа Королева решила навестить маму. Людмила Порывай уже много лет живет во Флориде. Маму Люду отличает задорный характер и яркий цвет волос. А накануне поклонники даже спутали певицу с ее мамой.

Все дело в том, что Наташа Королева опубликовала в своем инстаграме кадры, на которых повеселилась в сыном Архипом под хит Димы Билана. При этом певица надела ярко-розовый парик.

«Очень на маму похожи! Я думала, это ваша мама. Как будто мама Люда», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Королева с сыном принимала участие в проекте Первого канала «Две звезды. Отцы и дети». А ранее они стали ведущими музыкального чарта. 19-летний Архип учится в Высшей школе экономике, но уже делает уверенные шаги в шоу-бизнесе.

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