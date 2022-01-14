«Принесите огнетушитель!»: Кошкина исступленно вывалила грудь на пляже, вызвав сердцебиение у мужчин

Яна Кошкина позировала на Мальдивах так, что люди с трудом разглядели ее бикини.

Яна Кошкина вслед за Дмитрием Тарасовым и Анастасией Волочковой отправилась отдыхать на новогодние каникулы на Мальдивы.

Звезда шоу ТНТ «Однажды в России» к удивлению многих поклонников, появилась на островах в измененном имидже, отрезав длинные волосы и сделав аккуратное каре. В отпуск артистка прибыла в компании друзей.

Как всегда, Яна Кошкина порадовала своих фолловеров в личном блоге сексуальными пляжными фотографиями. Во время своей последней фотосессии она решила показать свою объемную грудь во всей красе, примерив крошечный лиф и наклонившись вперед. Вся ее эротичная полнота вывалилась прямо в объектив, заставив мужские сердца биться сильнее.

«Принесите огнетушитель!», «Показалось, что вообще без купальника», «Бикини тут вообще не нужно», «Тема ракурсов раскрыта не полностью», «Яна, какая у вас грудь роскошная!», «Бомбическое тело!» — восхитились почитатели Кошкиной.

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