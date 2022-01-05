Словно лань: Волочкова испуганно прикрыла обнаженную грудь, но все равно аппетитно засветила лучшую ее часть

Анастасия Волочкова не перестает радоваться внезапно обрушившемуся на нее счастью. Балерина приняла участие в проекте Первого канала «Давай поженимся!», но вовсе не как невеста. Тем не менее с женихом ушла с проекта именно она.

Напомним, артистка представила на передаче невесте ее жениха Сергея, высокого накаченного владельца банного комплекса. Однако бизнесмен сразу начал симпатизировать балерине. Лариса Гузеева это заметила и посоветовала им не теряться. А они взяли и прислушались к ее словам!

В итоге Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы отдыхать со своим новым возлюбленным и благодарит за свое счастье программу.

«Мы с Сережей в карусели радости. С «Давай поженимся!» — на Мальдивы! Спасибо всем, кто радуется за нас, не завидуя. Я и вам желаю радости и любви. Это такая награда Бога! Я счастлива, что вы у меня есть!» — написала Волочкова в личном блоге.

Анастасия также обнародовала фотографию с островов, которую сделал ее бойфренд. Он подловил свою ненаглядную топлес, когда она загорала у побережья. Однако звезда успела прикрыть грудь парео, пикантно засветив самую красивую ее часть.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!