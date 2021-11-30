«Ну что за формы!»: Кошкина в облегающем платье с разрезом игриво обнажила «ложбинку греха»

Яна Кошкина является актрисой. Она однажды появилась в шоу «Голос», где очаровала судей, но роковая красотка не собиралась участвовать в проекте. Она объявила, что стала соведущей Павла Прилучного в программе «Короли фанеры».

С тех пор популярность Яны быстро растет. Она уже не раз снималась в кино. Образы брюнетки всегда яркие и соблазнительные, поэтому она не обделена мужским вниманием.

Примечательно, что Кошкина недавно снялась в шоу «Однажды в России». Она облачилась в невесомый наряд, показав свои стройные ноги. А вот теперь актриса поделилась кадром из студии, где позировала в облегающем платье с разрезом. Яркий наряд дополнили туфли цвета фуксии. Яна игриво скрестила ножки и поманила ложбинкой. Она не скрыла свои округлые формы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие были сражены и осыпали звезду комплиментами. «Ну формы твои огонь, значит на фото — Яночка», «Какая вы сногсшибательная», «Ох, эти манящие бугры», «Ауф! Какой вид!», «Ну что за формы!», «Наряд просто великолепный», «Наряд просто божественный, как и вы», «Ох, даже тут видно красивый орешек», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.