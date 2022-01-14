«И у этой девушки 3 ребенка!»: Тарасов похвастался женой в секси-купальнике с идеальной фигурой

29 октября блогер Анастасия Костенко сделала футболиста Дмитрия Тарасова папой в четвертый раз, родив ему сына Алексея.
Спортсмен уже воспитывал дочку Ангелину от первого брака с Оксаной Пономаренко. А также девочек Милану и Еву от третьего союза со второй супругой.
Анастасия Костенко довольно быстро пришла в форму, а сейчас щеголяет идеальными формами вместе с мужем на Мальдивах. В личном блоге Дмитрий Тарасов похвастался великолепным телосложением своей жены, обнародовав ее фотографию с секси-бикини.
«Жена — стройняшка и красотка у вас», «И у этой девушки 3 ребенка! Настя, прекрасно выглядите, молодец», «Настена просто красотка!» — восхитились фолловеры.
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