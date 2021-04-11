Асмус после советов Хромченко облачилась в белый тотальный костюм с укороченным жакетом

Кристина Асмус похвасталась актуальным аутфитом в стиле монохром. Звезда «Текста» облачилась в одежду исключительно белого цвета в оттенке слоновой кости.

больше по теме Советовал Рогов: Брежнева выгуляла в Дубае модную сумку хобо от бренда Prada Такие модели сейчас суперактуальны.

Сейчас такие светлые тотальные образы в тренде, навевая ассоциации с медицинскими костюмами. Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказывала, что они стали популярными благодаря пандемии и возросшему авторитету врачей в глазах населения.

Стильный лук Кристины был составлен сразу из нескольких остромодных вещей. Например, укороченные жакеты, по мнению Александра Васильева, сейчас на волне интереса у женщин. Что, в принципе, не удивительно, ведь они отлично подчеркивают талию, делая образы более привлекательными. Кроп-топы и шляпы, по словам ведущих фэшн-шоу главного канала страны, тоже в трендах. Ну и по-прежнему актуальны сапоги с узким мысом и юбки-карандаши.

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