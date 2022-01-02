«Словно три сестрички»: Алсу в костюме оттенка «голубой лед» с эффектом мерцания предстала с обеими дочками в Дубае

Звезда улетела в Эмираты с семьей, чтобы хорошо провести новогодние каникулы.

Алсу воспользовалась новогодними каникулами и улетела со своей семьей в Дубай, где и встретила праздник.

В личном блоге артистка показала свой лук на Новый год. Певица примерила брючный костюм с рубахой и палаццо оттенка «голубой лед» в пайетках с эффектом мерцания. Алсу запечатлелась для социальных сетей с обеими дочками Сафиной и Микеллой, что бывает нечасто.

Многие фолловеры обратили внимание, что девочки повзрослели и похорошели.

«Какие дочки взрослые красавицы и молодая красивая мама!», «Что? На фото доченьки? Вы великолепны», «Самая красивая, мой идеал», «Словно три сестрички», «Обе на папу похожи», — обозначились в комментариях поклонники.

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