«Колбасы, окороки, сыры и мясо»: Надежда Бабкина рассказала, как жила в эпоху дефицита в СССР

Обычные советские граждане и представить не могли, какие на вкус колбасы, окорока и прочие деликатесы. А такие знаменитости, как певица Надежда Бабкина, не отказывали себе в лакомом кусочке даже в годы дефицита.

Многие граждане СССР вспоминают 80-е годы прошлого столетия как время тотального дефицита. Трудно было достать одежду и питательные продукты. Однако Надежде Бабкиной удавалось заходить в такие магазины, куда «простому смертному» попасть было невозможно.

«Я спускалась вниз, в подвал, не стояла ни в какой очереди. А в этом подвале я видела такое, чего не видела никакая очередь: деликатесы, колбасы, окороки, сыры, рыба, мясо. Особенно мясо! Это был самый дефицит! Хорошее сочное мясо. Потому что под видом мяса обычной очереди продавали, как правило, кости с небольшими ошметочками плоти. А все остальное оставалось как раз в таких подвалах», – вспоминает Бабкина.

Артистку в такие подвальные магазины пропускала богатая подружка. Труднее приходилось с костюмами для концертов. Но заграничные поездки, а потом и знакомство с дизайнером Вячеславом Зайцевым решили и эту проблему.

«Я шила свои платья из занавесок. А привозила я занавески из заграницы. Мне посчастливилось оказаться включенной в эти заветные выездные творческие группы, которые пропагандировали советскую культуру и искусство за рубежом, преимущественно, конечно, в странах соцлагеря», – поделилась Бабкина с mk.ru.

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