«Вышла в неглиже»: Бабкина вспомнила, как выкрутилась из «конфуза» с голым платьем

На одном из праздников артистка забыла надеть важный элемент дамского туалета.

За годы концертной деятельности с певицей Надеждой Бабкиной происходило множество разных конфузов. Один из них имел весьма пикантный характер.

Как-то под Новый год артистку и ее ансамбль пригласили выступить на посольском вечере в Доме приемов Правительства. Коллектив отработал на ура, а позже присоединился к гостям, но уже без народных костюмов.

И тут Надежда Георгиевна отметила, что к ее вокалисткам вне сценических образов интерес сразу упал. Она же, как главная звезда, купалась во внимании, все подходили к ней чокаться, поздравлять.

Однако Бабкина не могла не заметить, что гости смотрят на нее как-то странно. Тогда одна из девушек ее коллектива подошла к «атаманше» и деликатно сообщила, что у той под платьем ничего нет.

На Бабкиной в тот вечер было шикарное заграничное платье из тончайшего мохера, почти прозрачное. Но певица забыла надеть под него чехол, и, соответственно, кто угодно мог поглазеть за русскую звезду, считай, в неглиже.

«Я залилась краской: какой конфуз — здесь послы бог знает каких стран! — рассказала Бабкина изданию 7days. — Решение пришло быстро, говорю коллеге: «Зови всех девочек сюда». Они меня окружили. «А теперь, — говорю, — таким кругом, не спеша, движемся к выходу». — «Но мы не хотим уходить». Повторяю сквозь зубы: «К двери!» «Когда вошла в гримерку и увидела себя в зеркале, стала хохотать. Думаю: какая же я молодец — вышла в неглиже, уверенная в собственной неотразимости!»

В тот вечер ансамбль Бабкиной снова переоделся в народные костюмы, спел еще три песни и покинул праздник.

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