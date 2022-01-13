«Я не подарок»: Надежда Бабкина призналась, что оставила мечты о замужестве

Надежда Бабкина призналась, что оставила мечты о замужестве. Артистка была в браке однажды. После развода в ее жизни появился Евгений Гор. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, пара казалась очень счастливой. Однако стали ходить слухи, что между Надеждой и Евгением произошел разлад.

«Серьезной мечты создать новую семью у меня нет. Зачем обременять кого-то своим присутствием? Я не подарок. Рядом со мной находятся только те, кто может меня выдержать, понять, почему я иной раз взбрыкиваю, сержусь или плачу», — поделилась Бабкина в интервью 7days.

Народная артистка призналась, что обладает сильным характером, однако и ей иногда нужно выпустить эмоции наружу. Для этого у Надежды Георгиевны есть поклонники, друзья, сын и любимые внуки.

«Когда мне больно, я тоже плачу в подушку или на плече у того, кто меня не сдаст, посочувствует, пожалеет. И мне станет легче. Иногда просто необходимо ослабить вожжи, я не могу всегда оставаться натянутой струной. Надо и поплакать. Вообще, я тороплюсь жить, мне хочется многое успеть, получить побольше эмоций, может, даже ошибиться. От этого никто не застрахован. Пострадаю и перешагну, буду двигаться дальше», — рассказала исполнительница.

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