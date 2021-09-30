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«Глаза очень умные»: Федор Бондарчук впервые рассказал о сыне от Паулины Андреевой

Малыш родился полгода назад.

«Глаза очень умные»: Федор Бондарчук впервые рассказал о сыне от Паулины Андреевой
Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press

Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли пышную свадьбу в 2019-м, а в этом году у них родился первенец. Мальчика назвали Ваня. Звездные родители оберегают малыша, не публикуют его снимки в Сети и даже ничего о нем не рассказывали до недавнего времени. Впервые о малыше заговорил знаменитый режиссер, когда пришел в студию к Ивану Урганту.

«Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь», — признался Федор Сергеевич в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Добавим, что для Паулины это первый ребенок, а для Бондарчука – третий. У Федора также есть 29-летний сын Сергей и 22-летняя дочь Варвара.

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