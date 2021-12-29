«Подумал, что маленького субтильного человека съем»: Бондарчук — о противостоянии с Хабенским

В первый раз две звезды столкнулись на съемочной площадке картины «В движении».

Режиссер Федор Бондарчук в эфире программы «Кино в деталях» на канале СТС рассказал о противостоянии с коллегой Константином Хабенским.

«Я фильм «В движении» тоже очень хорошо запомнил. Это когда самоуверенный неартист встретился с Константином Юрьевичем на съемочной площадке. Я подумал, что сейчас этого маленького субтильного человека съем». Федор Бондарчук

Как отметил Бондарчук, все получилось ровно наоборот. «Я столкнулся с невероятной энергией. Меня отшвырнуло от тебя. В первой сцене, мы такие закадычные друзья, но для зрителя вход в сцену такой достаточно агрессивный. Мы там на каком-то физическом противопоставлении. Вот так я и обломался со всеми своими потугами», — заявил Федор Бондарчук.

Напомним, что картина «В движении» вышла на экраны в 2002 году. Федор Бондарчук выступил продюсером, а Константин Хабенский снялся в главной роли.

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