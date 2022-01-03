«Не уходил ради кого-то»: почему после 25 лет рухнул идеальный брак Федора Бондарчука

Для многих поклонников этой яркой пары известие о том, что они подали на развод стало полной неожиданностью. Казалось, что идеальный брак Федора и Светланы Бондарчук рухнул в одночасье.

Но на самом деле все было не так. А как? Об этом теперь уже бывшая жена режиссера рассказала в редком интервью. Их союз с Федором продлился 25 лет. За это время супруги успели дважды стать родителями. Их сын Сергей продолжил семейную династию, став актером. За его плечами несколько ярких ролей. К тому же юноша подарил своей маме двух прекрасных внучек: Маргариту и Веру.

У модели также есть 23-летняя дочка Варвара. О ней Светлана рассказывает крайне редко. Однако сделав исключение, бывшая жена Федора Бондарчука заявила, что когда Варя жила за границей (у девушки ДЦП, — Прим. ред.), она останавливалась в их семейном доме, а не в пансионате. Кроме того, Светлана уточнила, что их с Федором наследница всегда была окружена заботой и любовью близких. Они никогда и ни в чем не нуждалась.

А говоря о разводе с мужем после 25 лет идеального брака модель заверила, что размолвка крылась не в изменах, а скорее в угасших чувствах.

«У нас никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, и только через время какие-то вещи стали происходить», — делилась Светлана.

Модель до сих пор тепло отзывается о бывшем муже. И это не удивительно! У них двое общих детей, есть внуки.

«У нас есть дети, есть, к чему стремиться. Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и это самое важное — сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше», — добавила Бондарчук.

Экс-жена режиссера не стала скрывать, что развод дался им нелегко. Все-таки они прожили вместе столько лет. С Федором у модели была прочная связь. Но иногда даже такая красивая сказка может закончиться.

По материалам YouTube-шоу «Света вокруг света».

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