«В кругу любимых»: Малахов в компании жены и родных поднял бокалы за праздник

Недавно Андрей Малахов отметил свой юбилей. Популярному телеведущему исполнилось 50 лет. Этот день он решил провести в спа-отеле Баден-Бадена. Известно, что в Германию Андрей отправился в компании жены Натальи Шкулевой и четырехлетнего сына.

В своем инстаграме Малахов разметил фото, на котором позировал в компании родных. На фото отметились Наталья Шкулева, а также ее родители – Виктор и Тамара Шкулевы.

«Старый Новый год в кругу любимых», — написал Малахов.

Фанаты поздравили звезду с праздником.

«Ура! Какая красивая у вас жена! Поздравляем», — писали пользователи Сети.

Добавим, в последнее время упорно ходят слухи о болезни телеведущего. Их спровоцировал внешний вид Андрея. Буквально за несколько месяцев он набрал лишний вес и начал носить парик.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.