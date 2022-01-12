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«Не спит, пьет таблетки»: Садальский раскрыл правду о состоянии Малахова

Накануне телеведущий отметил свое 50-летие.

«Не спит, пьет таблетки»: Садальский раскрыл правду о состоянии Малахова
Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

В последнее время фанаты переживают за здоровье Андрея Малахова. Телеведущий заметно поправился и стал носить парик. Свои изменения во внешности звезда никак не комментирует, а вот Станислав Садальский считает, что дело в слишком сложном рабочем графике.

Станислав Садальский
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

«Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья», — заявил Садальский порталу News.ru.

Напомним, что накануне, 11 января, Андрею Малахову исполнилось 50 лет. Юбилей звездный ведущий проводит в спа-отеле Баден-Бадена, куда улетел в компании жены Натальи Шкулевой и четырехлетнего сына Саши.

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