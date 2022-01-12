«Туфли умопомрачительные»: Бузова призналась Малахову в любви, запрыгнув к нему на руки

При этом, опомнившись, экс-ведущая проекта «Дом-2» исправила свою оплошность, извинившись перед женой шоумена.

Еще 11 января Андрей Малахов отпраздновал свой день рождения. Поклонники, коллеги и близкие друзья наперебой поздравляли ведущего программы «Прямой эфир» с юбилеем. Все-таки шоумену исполнилось 50 лет. Не осталась в стороне и Ольга Бузова.

Певица поделилась в Storeis микроблога личным снимком с именинником. Не сдержав свои чувства, экс-ведущая проекта «Дом-2» призналась Малахову в любви, разумеется, в дружеской. И все бы ничего, но звездная блондинка запрыгнула к нему на руку. Андрей, надо отдать должное, Бузовой подыграл.

Он весьма довольно ухмылялся, поглядывая на красотку в своих объятиях. Опомнившись, бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна исправила свою оплошность, кокетливо извинившись перед женой шоумена Натальей Шкулевой.

Ну а поклонники до мельчайших подробностей разобрали образ теледивы, многим понравились ее туфельки. «Ба! Какие шикарные босоножки», «Туфельки умопомрачительные», «Так легко поднял на руки, как пушинку», «У Оли вес как у барашка», «Вжух! И Андрюшу очаровала», — написали фолловеры.

«Люблю тебя! Андрей Малахов, с днем рождения!! Наташа, прости», — тут же исправила свою оплошность телеведущая.

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