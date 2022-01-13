С акцентом на тонкие щиколотки: Климова в платье-рубашке щегольнула на отдыхе с подросшей дочкой Месхи

Актриса подчеркнула достоинства фигуры. Она проводит отпуск на курорте с Татьяной Лютаевой.

Екатерина Климова является известной актрисой. В ее копилке десятки разных ролей. Картина «Мы из будущего» сделала ее знаменитой. Примечательно, что актриса никогда не была обделена мужским вниманием.

В 2019 году она развелась с третьим мужем Гелой Месхи. У них подрастает дочка Изабелла. От прошлых отношений у нее подрастают сыновья и есть взрослая дочка Елизавета.

Многодетная мама в 43 года может дать фору многим сверстницам. Она обладает точеными формами. Климова умело подчеркивает свои достоинства с помощью нарядов.

Этой зимой она решила на время отказаться от пуховиков и улетела отдыхать с родными на курорт. В соцсети актриса поделилась видео, на котором играет в игру с младшей дочкой. Екатерина была в платье-рубашке. Наряд подчеркнул ее точеные ножки.

Маленькая Изабелла затмила маму в наряде с пышной юбкой. Малышка читала стихи. Артистка ей помогала, так как тоже читала строчки стихотворений, когда к ней в руки попадал мячик. Примечательно, что с ними была Татьяна Лютаева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Климова. Многие одарили ее с дочкой комплиментами. «Какие классные», «Ох, какие у вас ножки», «Такая красивая мама», «Просто подросток! Катя, такие ножки», «Ой, какая яркая Белла! Прекрасный ребенок», «Такие вы милые», «Малышка хорошо знает стихи», — прокомментировали пост подписчики.

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