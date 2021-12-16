Стильная мама: Климова в сливочном костюме и трендовых сапогах-трубах привела дочку Месхи на праздник

Актриса приехала к Екатерине Вуличенко, которая устроила детский праздник для сына.

Екатерина Климова славится своей игрой в кино. На ее счету десятки ролей. Но многие полюбили ее за картину «Мы из будущего», где она сыграла медсестру. Актриса также является многодетной мамой.

У нее есть взрослая дочка Елизавета от первого брака, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко и малышка Изабелла, рожденная от Гелы Месхи. Несмотря на свою занятость, она проводит с ними много времени.

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Накануне Климова погуляла по Москве. Тогда она отметилась в шубке и лоферах. А вот 16 декабря она приехала в ресторан, где Екатерина Вуличенко устроила детский праздник для своего сына.

Актриса предстала в трикотажном костюме сливочного цвета и сапогах-трубах карамельного оттенка. Примечательно, что именно такие сапоги стали трендом в этом сезоне. Их носят многие модницы: Ксения Бородина, Наталья Водянова и другие звезды.

Екатерина привела на праздник свою дочку. Изабелла предстала в джинсах, белой блузке и кремовом берете. Кроха сразу принялась играть со сверстниками.

«Белла! Привет, красотка! На меня смотреть не хотят. Ладно, Катенька, гостья моя», — обратилась к ним хозяйка вечера.

Дети весь вечер играли и участвовали в конкурсах с аниматорами. А вот Климова смогла пообщаться с подругой. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что наряд ее освежил.

«Какая красотка», «Ну просто прелесть», «Хочется любоваться», «Выглядит круто», «Такие сапожки, просто класс», «Белла такая стиляга», — стали писать подписчики.

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