На стиле: Нетребко в блузке с мерцанием и клетчатых брюках-дудочках поужинала в роскошном ресторане

Оперная дива с мужем Юсифом Эйвазовым и друзьями посетила один из лучших ресторанов Москвы.

Анна Нетребко — народная артистка РФ. Она не скрывает, что привыкла много работать. Обычно оперная певица редко отдыхает. Большую часть времени она проводит на гастролях.

Примечательно, что Анна после начала пандемии не раз приезжала в Россию. Более того, она отпраздновала юбилей в Кремле. А вот живет артистка уже давно в Вене. Там она недавно отпраздновала Новый год.

А вот каникулы Нетребко снова проводит в России. Она уже выступила в Санкт-Петербурге. Примечательно, что оперная дива любит гулять. Как только она оказалась в Москве, то устроила променад по центру города.

Артистка успела отметиться в модных нарядах. С собой звезда всегда берет несколько чемоданов с одеждой. А вот 7 января Анна не только вышла на променад, но и посетила один из лучших ресторанов в столице «Турандот».

За праздничным столом оперная дива предстала в блузке оверсайз с эффектом мерцания и брюках-дудочках в клетку. Она сделала укладку и макияж. С ней был муж Юсиф Эйвазов и друзья.

«Острый репортаж из ресторана „Турандот“. Ребята, всех с Рождеством поздравляем! Нас много, как всегда! У нас большая компания. У нас тут хорошие веселые люди! И очень красивая атмосфера», — рассказала артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие заметили, что она постройнела. «Как же красиво», «Вы достойный такой атмосферы», «Ну просто шик», «Как вы хороши», «Очень похудели! Такие ножки», «Какой роскошный у вас наряд», «Классный костюм! Вы королева», — прокомментировали кадры подписчики.

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