Какие худи сейчас в моде и с чем их носить
Видео
Тигровые креветки с чесночным соусом на подушке из рукколы
Видео

«Ну встаньте. Я хотя бы рост ваш посмотрю»: Волочкова на «ЧБД» «влюбилась» в Макарова

На протяжении всего выпуска шоумена и танцовщицу сводили другие участники проекта.

«Ну встаньте. Я хотя бы рост ваш посмотрю»: Волочкова на «ЧБД» «влюбилась» в Макарова
Илья Макаров. Фото: instagram.com/ilia._.makarov/

Балерина Анастасия Волочкова на шоу «Что было дальше» стала делать комплименты шоумену Илье Макарову. При этом все участники проекта их на протяжении всего выпуска активно сводили.

Анастасия Волочкова и Илья Макаров
Анастасия Волочкова и Илья Макаров. Фото: кадр из шоу «ЧБД»

В какой-то момент Анастасия Волочкова подошла к Илье Макарову.

«Наконец-то мы окажемся рядом с вами. Ну встаньте. Я хотя бы рост ваш посмотрю. О, нормально! Завтра читайте новости».

Анастасия Волочкова

«Это моя жизнь. Это не сон», — заявил обескураженный Илья Макаров, шутки которого и версии танцовщица в итоге посчитала самыми интересными.

Напомним, что Илья Макаров недавно признавался, что он одинок. А вот у Анастасии Волочковой есть любимый человек, с которым она весело проводит время в отпуске.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиИлья МакаровШоу "ЧБД"