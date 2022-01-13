«Ну встаньте. Я хотя бы рост ваш посмотрю»: Волочкова на «ЧБД» «влюбилась» в Макарова

На протяжении всего выпуска шоумена и танцовщицу сводили другие участники проекта.

Балерина Анастасия Волочкова на шоу «Что было дальше» стала делать комплименты шоумену Илье Макарову. При этом все участники проекта их на протяжении всего выпуска активно сводили.

В какой-то момент Анастасия Волочкова подошла к Илье Макарову.

«Наконец-то мы окажемся рядом с вами. Ну встаньте. Я хотя бы рост ваш посмотрю. О, нормально! Завтра читайте новости». Анастасия Волочкова

«Это моя жизнь. Это не сон», — заявил обескураженный Илья Макаров, шутки которого и версии танцовщица в итоге посчитала самыми интересными.

Напомним, что Илья Макаров недавно признавался, что он одинок. А вот у Анастасии Волочковой есть любимый человек, с которым она весело проводит время в отпуске.

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