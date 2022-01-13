«Ну встаньте. Я хотя бы рост ваш посмотрю»: Волочкова на «ЧБД» «влюбилась» в Макарова

Балерина Анастасия Волочкова на шоу «Что было дальше» стала делать комплименты шоумену Илье Макарову. При этом все участники проекта их на протяжении всего выпуска активно сводили.
В какой-то момент Анастасия Волочкова подошла к Илье Макарову.
«Наконец-то мы окажемся рядом с вами. Ну встаньте. Я хотя бы рост ваш посмотрю. О, нормально! Завтра читайте новости».
«Это моя жизнь. Это не сон», — заявил обескураженный Илья Макаров, шутки которого и версии танцовщица в итоге посчитала самыми интересными.
Напомним, что Илья Макаров недавно признавался, что он одинок. А вот у Анастасии Волочковой есть любимый человек, с которым она весело проводит время в отпуске.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.