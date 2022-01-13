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«Безделье – игрушка дьявола»: Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат на «ЧБД»

Ведущие шоу были несколько ошарашены поведением балерины.

«Безделье – игрушка дьявола»: Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат на «ЧБД»
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в шоу «Что было дальше?» продемонстрировала свой фирменный шпагат перед ведущими проекта.

Анастасия Волочкова на "ЧБД"
Анастасия Волочкова на «ЧБД». Фото: кадр из шоу

«Я не королева шпагата. Шпагат – элемент моей профессии балерины. Шпагат уместен везде. Его делают артисты балета. У меня самый эстетичный и грациозный шпагат. Мой шпагат все женщины в сексе представляют. Его везде можно делать. Меня Алла Борисовна Пугачева позвала на свой концерт. Мы с ней сделали сценку и там тоже был мой шпагат».

Анастасия Волочкова

После этого Анастасия Волочкова решила преподать мастер-класс участникам «ЧБД».

«Хотите, покажу, как это делается?» — заявила она.

После этого балерина сделала свой фирменный шпагат.

Между тем участники шоу попросили ее повторить пару предложений.

«Безделье — игрушка дьявола. Запускаю всем баскетбольный мяч», — заявила без проблем Волочкова, сидя на шпагате.

Напомним, что Анастасию Волочкову действительно называют королевой шпагатов. Она очень часто их показывает на публике.

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