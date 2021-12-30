«Проект «Игра» сделан больше из уважения к КВН»: Илья Макаров сравнил два популярных шоу

Как отметил юморист, в «Игре» нет приветствия, разминки и домашнего задания.

Шоумен Илья Макаров в программе «50 вопросов» сравнил два популярных проекта — КВН и шоу «Игра».

«Проект «Игра» сделан больше из уважения к КВН. Круто, что движение продолжается, что массы увидят, как можно круто и классно шутить. Это не зашквар, а действительно красиво. Это, грубо говоря, апгрейт формата. Но украли «Игра» не украли…» Илья Макаров

Как отметил Илья Макаров, эстрадной миниатюре уже больше шестидесяти лет. Она впервые появилась далеко не в КВН. Кроме того, программы различаются. В «Игре» нет приветствия, разминки и домашнего задания. По его словам, ясно, что сравнений не избежать, но эти все-таки разные шоу.

больше по теме В комедийном шоу «Игра» сделали пародию на Ксению Собчак В эфир программа выйдет 26 сентября.

Напомним, что шоу «Игра» сейчас не выходит на канале ТНТ. Проект был заморожен. По слухам, из-за сходства с КВН.

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