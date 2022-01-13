«Как бы это не казалось странным – всех с 14 лет»: Волочкова в стихах рассказала о сексе в Большом театре

Балерина заявила, что театру не нужно ее тело, а банкирам ее душа.

Балерина Анастасия Волочкова в шоу «ЧБД» рассказала забавное стихотворение, подколов между делом Большой театр и нравы, которые, по ее мнению, в нем царят.

«Как бы это не казалось странным — всех с 14 лет. А вы на сцене лица их видали. Грустные, печальные, глаза. Вы бы знали, сколько их … Секс в Большом буквально все решает. А иначе я хочу спросить. Кто бы мне сказал, что я большая. И меня тяжело носить». Анастасия Волочкова

Далее Волочкова продолжила стихотворение. «Банкиры говорят, что Настя большая. Так ведь они на бабки намекают, а не на мою красу и стать. Это запутанное дело. Надо разобраться не спеша. Но не нужно Большому мое тело, а банкирам – не нужна душа. В общем жизнь моя сложилась бестолково. Мир вокруг жесток и бестолков. Но я Анастасия Волочкова, а папа мой Порфирий Иванов», — заявила балерина.

Напомним, что Анастасия Волочкова работала в Большом театре. Ушла она оттуда со скандалом. Звезда судится с культурным учреждением.

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