«Если бы Коля с какой-нибудь женщиной родили ребенка»: Волочкова заговорила о детях Цискаридзе

На шоу «ЧБД» танцовщице почему-то активно сватали Илью Макарова, чему он не был рад.

Балерина Анастасия Волочкова на шоу «ЧБД» неожиданно заговорила о потенциальных детях, которые могут родиться у артиста балета Николая Цискаридзе.

«Я женщина — королева. Имею право выбирать», — заметила для начала она.

После этого ведущие «ЧБД» стали почему-то сватать ей одного из участников «ЧБД» — Илью Макарова.

«Одна нога в Твери, вторая – в Тамбове», — пошутил он, намекая, каким бы стал во время совместной жизни с Анастасией Волочковой.

«Это могло быть так, если бы Коля Цискаридзе с какой-нибудь женщиной родили ребенка. Коля родился со шпагатом, а я не умела его делать. У меня все данные выработаны. Если бы злопыхатели знали, каким трудом мне эта растяжка досталась». Анастасия Волочкова

Напомним, что у Николая Цискаридзе нет детей. Артист балета никогда не был женат.

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