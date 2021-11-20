За что на «Ледниковом периоде» невзлюбили Цискаридзе и что будет, если обидеть Загитову

В эфире Первого канала продолжается один из самых обсуждаемых телепроектов — «Ледниковый период». Что бы там ни происходило, какие бы номера ни придумывал Илья Авербух для подопечных, какая бы прекрасная музыка ни звучала на катке, вокруг шоу постоянно витает ореол скандальности — измены, разводы, новые романы, а еще противостояния: судей, участников и даже ведущих. В обзоре «Телепрограммы» — самые горячие конфликты шоу.

Николай всех достал

Прославленного балетного танцовщика Николая Цискаридзе зовут в жюри довольно часто. И ценят за прямоту — ректор Вагановской балетной академии за словом в карман не лезет и обычно предельно честно высказывается по каждому номеру. Что не всегда нравится коллегам. Так, после номера на песню из фильма «Бумбараш» артист поставил не самые высокие оценки Дане Милохину и Евгении Медведевой.

И в целом по ходу выпуска, посвященного советской киноклассике, поднимал таблички с цифрами куда ниже других арбитров. В какой-то момент не выдержала Татьяна Навка и сравнила Цискаридзе с Еленой Исинбаевой — прыгунья с шестом судила проект в прошлом году и часто занижала оценки, за что ее критиковали. Николай и бровью не повел и единственным из судей выставил

ниже шести баллов Макару Запорожскому и Екатерине Бобровой — они сделали номер по «Жестокому романсу», повторив трюк Никиты Михалкова, разбившего кулаком яблоко в фильме.

— Паратов — более тонкий персонаж, — аргументировал Цискаридзе. — Если бы вы в конце взяли яблоко и раздавили его, это я понял бы. А то, что вы сделали, — было неуместно.

— Это непосредственная цитата из фильма! — несдержанно закричал постановщик Илья Авербух через всю арену, активно жестикулируя. — Посмотрите еще раз фильм и увидите, с какой тонкостью это делает Никита Сергеевич.

Добила Цискаридзе Навка.

— Коля, я рада, что ты отметил техническую сторону этой пары, — отметила она. — Может быть, ты когда-то выйдешь на лед и попробуешь показать свой артистизм здесь.

Сотникова обиделась

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова оказалась в заложниках. Она усиленно готовилась и приводила себя в форму, чтобы танцевать с Давидом Манукяном, но в последний момент он соскочил. Сославшись на рецидив травмы, блогер бросил партнершу накануне съемок первого выпуска — и в итоге дебютировать Аделине пришлось в жюри.

Мол, посиди пока тут, а потом подберем тебе нового партнера. Но пару с ходу не нашли, а включаться в конкурс, где считают баллы, после нескольких выпусков было уже странно — так одна из самых потенциально интересных участниц шоу осталась за бортом. В жюри фигуристку тоже не оставили.

— Обижаться нельзя, — сказала потом в интервью Аделина. — Но какая-то частичка обиды внутри меня осталась. Как-то некрасиво получилось…

Тарасова не может смотреть на Бородину

Бывает так, что судьи выбирают себе антигероев и за словом в карман не лезут. Примерно такая ситуация с Ксенией Бородиной, которую из выпуска к выпуску критикуют за недостаточный уровень самоотдачи. Да, она — телеведущая, вовсе не фигуристка, но старания никто не отменял. На этот аспект каждый раз пеняют судьи, когда видят Ксению на льду.

Особенно негодует Татьяна Анатольевна Тарасова. Номер Бородиной и Дмитрия Соловьева на песню из фильма «Карнавал» заслуженный тренер СССР упрекнула в неуместной интонации. «Лене было смешно, а мне — нет!», — сказала она после восторженных комментариев Леонида Ярмольника.

В другом выступлении был более развернутый упрек.

— Считаю, что надо больше тренироваться, — порекомендовала Тарасова блогерше. — Как-то надо немного научиться на двух ногах скользить, хотя бы подышать на них. Конечно, хорошо принимать красивое положение, когда ты в поддержке, но этого недостаточно для того, чтобы техническая часть выглядела прилично.

Бородина отвечает судье в основном в Инстаграме. Записывает реакции на видео, в которых подчеркивает, что только одному арбитру «было как всегда не смешно».

Ведущая против хейтеров и Медведевой

Девушка стала фигуранткой закулисного скандала после того, как на матче Континентальной хоккейной лиги ее снял фотограф на трибуне, а она проследовала за ним и, как уверял фотожурналист, в ультимативной форме потребовала удалить снимки, грозя серьезными связями. Фанаты обрушились на Алину в соцсетях, но внезапно фотограф принес извинения, а сама фигуристка обыграла скандал на съемках «Ледникового периода». Сняла видео для соцсетей, во время которого за ней, как папарацци, гонится Алексей Ягудин.

— Алина, можно небольшой комментарий? — спрашивает соведущий.

— Вы знаете, — отвечает Загитова, — я вас засужу, у меня большие связи.

После чего в ролике идут фотографии собачек, которых любит фигуристка. «Коротко о том, какие у меня связи», — подписала видео Алина.

Притчей во языцех стало противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой. И хоть хитрый продюсер уверяет, что никакого конфликта нет, зритель может заметить интересную деталь: когда Загитова опрашивает пару Милохин — Медведева, один вопрос задается фигуристке и все остальные — блогеру. Штришок, но какой выразительный.

Критика из США

Фанаты фигурного катания — довольно многочисленная «секта», члены которой есть во всем мире. У Загитовой и Медведевой полно поклонников, например, в США. Поэтому за «Ледниковым периодом», как бы это странно ни звучало, следят и за океаном. В частности, американский журналист и ведущий популярного в среде фигуристов youtube-канала The Skating Lesson («Урок катания») Дэвид Лиз раскритиковал работу двух звезд российского телепроекта из-за наигранности их конфликта.

— Загитова и Медведева находятся в нижней части моей «пирамиды Тутберидзе», — отметил он. — У обеих слишком много драмы. Мне кажется, когда сообщается о том, как они не любят друг друга, много из этого сильно преувеличено и делается для рейтингов.

«Ледниковый период»

Суббота/17.35

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