«Знакомьтесь»: Николай Цискаридзе показал домашних питомцев

В этом году Николай Цискаридзе отметит свой 48-й день рождения. Звезда балета родился в канун Нового года – 31 декабря. Практически а меся до своего личного праздника он сделал себе подарок – завел домашних питомцев.

В своем инстаграм Цискаридзе опубликовал снимок с двумя белыми котятами.

«Дорогие друзья, знакомьтесь! Габриэлла и Габриэль», — написал Цискаридзе.

Подписчиков умилили пушистики.

«Давно тебя не видела таким радостным! Прелесть! Сладость! Вот кто точно душу греет!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Звезда балета: путь к успеху и тайна личной жизни Николая Цискаридзе В этом году Николаю Цискаридзе исполнится 48 лет.

Напомним, периодически танцору приписывают романы, но Николай твердо убежден в том, что жениться нужно после 50 лет, когда человек уже сформирован как личность.

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