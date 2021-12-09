«Жизнь все расставит по местам»: Цискаридзе высказался о назначении на пост руководителя Большого театра

Танцор провел в его стенах не один десяток лет.

Более 20 лет Николай Цискаридзе провел в роли премьера «Большого театра», который покинул со скандалом. Тогда танцор раскритиковал руководство за результат шестилетней реставрации. В 2012-м деятели культуры даже написали письмо президенту с просьбой назначить Цискаридзе на должность гендиректора Большого. А недавно там погиб артист – во время оперы «Садко» двухтонная декорация раздавила Евгения Кулеша. После этого случая Николай также высказывал свое мнение, отметив, что «за кулисами творится ад».

Поклонники артиста ждут, когда же он уже возглавит театр. Сам Цискаридзе к этому относится более чем философски.

«Знаете, это ведь жизнь — она сама все расставит по своим местам. А сослагательного наклонения я не люблю», — цитирует Цискаридзе «Комсомольская правда».

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Добавим, в одном из интервью Цискаридзе признался, что мог бы стать худруком, если бы его устроила персона директора.

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