«Уединиться в таком волшебном месте»: Волочкова чувственно прильнула к возлюбленному

Анастасия Волочкова нашла свое женское счастье. Экс-балерина закрутила роман с бизнесменом по имени Сергей. В эти дни пара наслаждается отдыхом на Мальдивах. В своем инстаграме Анастасия разместила очередное фото, на котором на этот раз чувственно прижалась к Сергею.

«На краю земли… Сегодня мы с Сергеем совершили прогулку на песчаную косу, находящуюся в конце нашего острова. Это очень романтическое место. И уединиться в такой обстановке для нас было волшебным», — написала Волочкова.

Напомним, что пара нашла друг друга на проекте «Давай поженимся!». Выяснилось, что бизнесмен владеет банным комплексом в Подмосковье. Он был женат в течение 20 лет и растит сына Кирилла. Волочкова уже познакомилась с наследником возлюбленного, которого, к слову, увезла на Мальдивы за свой счет.

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