«Пятеро мужчин и вы мне, женщине, не подарили цветы»: Волочкова закатила скандал на «ЧБД»

Балерина расстроилась, что к ней так отнеслись.

Балерина Анастасия Волочкова закатила скандал на шоу «Что было дальше?». Она расстроилась, что ведущие программы не подарили ей цветы.

«Я очень люблю цветы, но почему-то вы сегодня без них. Вас пятеро мужчина и вы мне, женщине, не подарили цветы. Я очень сильно расстроилась». Анастасия Волочкова

«А что мои не дошли цветы, да?» — задал вопрос Алексей Щербаков.

«Как видишь вот нет как-то», — заявила Волочкова

«Это, наверное, из-за пробок», — подметил шоумен.

«Я к вам 2,5 часа ехала. Могла бы уже до Питера долететь. У меня, кстати, такой шпагат, что длины моего «майбаха» не хватит. Чувство юмора и самоирония родились раньше меня. Если мы не будем смеяться сами над собой, то над нами будет смеяться весь мир», — сказала Анастасия Волочкова.

Напомним, что Анастасия Волочкова — известная балерина. На подобных шоу она появляется крайне редко.

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