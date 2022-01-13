«Так начинается каждое наше утро»: Волочкова в розовом бикини впечатлила фанатов увеличившимся бюстом

Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом на Мальдивах. По словам экс-балерины туда она приехала уже в 17-й раз за последние десять лет. И именно этот отпуск блондинка считает самым лучшим за всю историю. Все дело в том, что рядом с Анастасией – новый возлюбленный.

«Хотим поделиться с вами теплом, красотой! Передать частичку радости, любви, позитива! Так красиво начинается каждое наше пляжное утро. Цвет воды невозможно передать через камеру. Это чудо! И чудо-наши эмоции», — написала Волочкова.

Анастасия Волочкова позировала в океане, облачившись в ярко-розовый бикини. Фанаты отметили, что экс-балерина стала выглядеть намного лучше, а ее прелести даже прибавили в объеме.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.