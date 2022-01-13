«Прекрасный туалетный лук!»: Собчак в приталенном костюме с пышным рукавов предстала в Куршевеле

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она признавалась, что заработала целое состояние. Но блондинка не собирается на этот останавливаться. Более того, она не только ведет передачи и берет интервью.

Ксения соглашается вести свадьбы и корпоративы. При этом она регулярно ездит отдыхать. Этой зимой звезда приехала в Куршевель с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от первого брака.

Примечательно, что Собчак уже делилась кадрами со слонов. Она каталась на лыжах с наследником и делилась селфи с возлюбленным. Порой телеведущая веселится с друзьями.

Накануне она запечатлелась в черном костюме с жакетом, который подчеркнул ее талию. Один рукав был объемный, с кружевом и алого цвета. Ксения решила покрасоваться в уборной. Она любит необычные наряды с изюминкой.

«Прекрасный туалетный лук! В самом любимом отеле, езжу сюда уже около 15 лет. Пора заканчивать съемку, судя по звуку», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы элегантная», «Когда женщина умная и ироничная — идеально», «Вот это талия у вас», «Ну что за красотка, Ксения, вы прям дива», «Этот наряд очень красивый», «Кажется, вы ждете мужа», «И кто с вами в уборной», «Ваш юмор просто зачетный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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