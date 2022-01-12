Любовь: Собчак в модном пуховике-дутике предстала с Богомоловым в Куршевеле

Ксения Собчак уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что заработала целое состояние, но даже после этого продолжает брать интервью, вести передачи и свадьбы.

Примечательно, что телеведущая уже давно счастлива в браке с Константином Богомоловым. В одном из интервью блондинка даже призналась, что не против родить от него ребенка. От прошлых отношений у нее уже подрастает сын Платон.

Этой зимой Собчак решила отдохнуть на дорогостоящем горнолыжном курорте. Она приехала в Куршевель, где катается на сноуборде по склонам. Своего сына Платона она поставила на лыжи, а также на коньки.

А 12 января телеведущая поделилась трогательным селфи с мужем. Они запечатлелись в шлемах и очках. От мороза их лица порозовели. Ксения была в модном пуховике-дутике Prada.

«Космонавты своего космоса», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, какая гармония царит у супругов. Многие одарили их комплиментами. «Еще немного и Куршевель будет переименован в село Собчаковка», «Кто хорошо работает — тот космически отдыхает!», «Вся семья в сборе», «Такие гармоничные!», «У вас там прям мороз», «Классные», «Горы это прекрасно!», «Очень красивые, сияющие, влюбленные», — прокомментировали пост подписчики.

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