«Гном Гномыч, бойся»: Собчак показала, как сын в пуховом комбинезоне катается на коньках во Франции

Платон Виторган отдыхает с мамой в Альпах. Он уже освоил лыжи, а теперь встал на коньки.

Ксения Собчак является знаменитой журналисткой и телеведущей. Она работает с юных лет, поэтому привыкла быть в центре внимания. Лишь о своей личной жизни блондинка говорит крайне редко.

Примечательно, что она не сразу нашла свою любовь. После расставания с Максимом Виторганом Ксения вскоре вышла замуж за Константина Богомолова. Друзья и поклонники заметили, что никогда не видели ее такой влюбленной.

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В одном из интервью Собчак призналась, что не против родить наследника избраннику. У нее уже подрастает сын Платон, которого она окружила заботой и любовью.

При этом она не скрывает, что раньше была приверженицей чайлдфри, но случайная беременность все изменила. Этой зимой Ксения отдыхает с наследником в Куршевеле. Ранее она показала, как он катается на лыжах.

Теперь звезда запечатлела Платона, который впервые встал на коньки. Мальчик был в пуховом комбинезоне с меховым капюшоном. Он катался с помощью специальной опоры, которая помогает не падать.

«Я — маленькая лошадка и мне живется несладко», — стала петь Собчак. «Платоша, молодец!» — похвалила мальчика мама.

«Первые шаги. Гном Гномыч, бойся!» — в шутку написала звезда.

Напомним, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Александр, продолжает дело отца и выступает на льду. Он уже давно получил прозвище Гном Гномыч. Поклонники восхитились сыном Собчак. Многие отметили, что он подрос и имеет все шансы преуспеть и в этом виде спорта.

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