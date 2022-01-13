«Прошу занести в Красную книгу мои сбережения»: Александр Жулин пожаловался на безденежье

Как отметил фигурист и тренер, причина нехватки средств кроется в длинных новогодних праздниках.

Фигурист и тренер Александр Жулин в Instagram пожаловался на безденежье после длительных новогодних праздников.

«После новогодних праздников от моей финансовой подушки безопасности осталась лишь наволочка. Прошу занести в Красную книгу мои сбережения. Они на грани исчезновения». Александр Жулин

«Вы можете работать тренером для малышей», «Подушка — дело наживное», «Александр, вы не одиноки в своей беде», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин уже десять лет женат на фигуристке Наталья Михайловой. У пары подрастают две общие дочери. Также у Жулина есть наследница от фигуристки Татьяны Навки.

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