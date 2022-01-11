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«Ты стала на миг взрослее»: Жулин показал свою среднюю дочь, поздравив ее с днем рождения

Екатерине исполнилось девять лет.

«Ты стала на миг взрослее»: Жулин показал свою среднюю дочь, поздравив ее с днем рождения
Александр Жулин. Фото: Globallookpress.com

Фигурист и тренер Александр Жулин в Instagram поздравил с девятым днем рождения свою среднюю дочь Екатерину.

Дочь Александра Жулина
Дочь Александра Жулина. Фото: instagram.com/aleksandr_zhulin/

«Дорогая наша любимая Катюша! Сегодня ты стала на миг взрослее. Мы с мамочкой поздравляем тебя с твоим 9-летием! Мы любим тебя всем сердцем!»

Александр Жулин

Как отметил Александр Жулин, он хочет, чтобы у дочери все и всегда получалось в этой жизни. «Пусть твои планы с успехом осуществляются! Смело шагай вперед, к своим целям, к успеху, к мечте! Здоровья тебе, бодрости, самого лучшего настроения и счастья! Любим и обнимаем!» — заявил Александр Жулин.

Напомним, что у Александра Жулина три дочери. Старшая Саша — от олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Средняя Катя и младшая Лена — от фигуристки Натальи Михайловой.

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