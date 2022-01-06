«Канун Рождества»: Навка в меховой шапке запечатлелась с Песковым во время променада

Татьяна Навка даже в новогодние каникулы работает. Недавно состоялась премьере новой ледовой постановки «Лебединое озеро». На льду она выступила с Петром Чернышевым и дочкой Надеждой.

Многие звезды пришли поддержать спортсменов. А Дмитрий Песков подарил цветы жене и наследнице. Он заключил маленькую Надежду в свои объятия. Примечательно, что шоу радует публику все новогодние каникулы.

Однако 6 января Навка поделилась трогательным фото. Во время променада она запечатлелась с мужем. Фигуристка была в белой меховой шапке, а Песков в шапке-ушанке и пуховике горчичного цвета. Они отметились на фоне дома и нарядной елки.

«Мира и добра в ваши дома в этот Сочельник! Традиционно канун Рождества считается самым светлым, волшебным и благостным временем. Не случайно, на радость детям, в Рождество в старину дарили съедобные подарки. Это могли быть и конфеты, и печеньки, и соленья, и варенье, и любые вкусности какие были доступны! Принято было проводить вечернюю праздничную трапезу с появлением первой звезды на ночном небе, конечно же, в кругу родных и близких!» — написала спортсменка.

Поклонники восхитились трогательными кадром. «Такие теплые и домашние», «Как вы похожи», «Какие классные», «Очень мило! Прям теплые объятия», «Это любовь», — прокомментировали пост подписчики. Примечательно, что накануне Песков покатался на ГУМ-катке с дочкой Лизой от прошлых отношений. Он насладился зимней погодой.

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