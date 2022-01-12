«Наберитесь терпения»: Жулин рассказал подробности выхода своей книги

В скором времени бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин представит фанатам автобиографию. Книга под названием «Танцы на льду жизни. Я знаю о любви все» будет в двух вариантах обложки. Об этом экс-фигурист рассказал в своем инстаграме.

«Многие спрашивают, как ее заказать. Отвечаю: по ссылке в шапке моего профиля. Для тех, кто уже заказал и ждет доставку, уточняю — доставка начнется после 20 января, как и все продажи моей книги на территории России. Наберитесь, пожалуйста, терпения, осталось совсем недолго», — написал Жулин.

больше по теме «Давным-давно»: Жулин показал архивное фото с юной дочкой от Навки Снимком спортсмен поделился в своем инстаграме.

Напомним, помимо бронзы Олимпиады в копилке Александра Жулина есть медали с чемпионом мира, Европы и СССР. Более 14 лет он прожил в браке с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, которая родила ему дочь Сашу. В этом году девушка отметит свое 22-летие. Кроме того, у экс-спортсмена подрастают две дочери от Натальи Михайловой.

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