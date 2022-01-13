«Никогда и ни с кем не был в одной упряжке»: Бомбина объяснила, почему поссорились Задорнов и Ельцин

По словам вдовы сатирика, в 1993 году мужа стали оттеснять от президента.

Вдова сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему поссорились в 1993 году юморист и президент России Борис Ельцин. До этого они часто вместе играли в большой теннис. Причем юморист специально проигрывал по просьбе тренера сборной России Шамиля Тарпищева.

«В 1993 году, когда Михаила считали, что он уже свой человек в мире политики, поскольку он вошел через большой теннис в большую политику, один из охранников Ельцина, не будем называть его фамилии, сказал Михаилу крамольную фразу: «Вы с нами в одной упряжке». Елена Бомбина

Как отметила Елена Бомбина, в тот момент ее муж взбрыкнул и сказал. «Я никогда и ни с кем не был в одной упряжке». После этого политики стали оттеснять Михаила сначала от Ельцина, а потом и от Лужкова. Но благодаря фонду «Содружество» Михаил перевез 50 пожилых людей из Прибалтики в подмосковные пансионаты. В этом ему помог Лужков», — заметила вдова.

Напомним, что Михаил Задорнов ушел из жизни в 2017 году. У них общая дочь Елена.

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