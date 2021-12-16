С длинными волосами и бородкой: дочь Михаила Задорнова показала своего мужа

Елена уже много лет проживает на Мальте.

Дочь сатирика Михаила Задорнова Елена в Instagram поделилась фотографией, на которой запечатлена со своим мужем. Надо отметить, что у супруга Елены Задорновой длинные волосы и бородка.

Елена Задорнова поделилась стихотворением: «Судьба спросила: «Мужа, надо? / Девичья честь бывает хрупкой. / Прошел лишь год — они женаты. / И ждут их первенца, что в юбке».

«У вас очень красивая пара», «Рады за вас и очень любим», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что отец Елены Задорновой ушел из жизни в 2017 году. На момент смерти ему было 69 лет.

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