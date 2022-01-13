«Собираю его рассказы с 13 лет»: вдова Задорнова рассказала, как ее сердце покорил сатирик

Вдова сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила знакомство с сатириком в 19 лет.

«За два дня до своего двадцатилетия в 1984 году подруга пригласила меня на концерт юмористов. Она в конце концерта подвела меня к Задорнову. Я сказала, что собираю его рассказы с 13 лет. Он спросил, кто я по профессии. Я училась в рижском институте по профессии кибернетика. Михаил сказал: «Ну какой вы кибернетик. Подойдите к зеркалу». Он захотел стать режиссером моей жизни. Задорнов в тот момент был романтичным человеком». Елена Бомбина

Как отметила Елена Бомбина, их отношения не были стремительными. «Целый год мы общались на «вы». Я верила в него как в писателя. Он активно вошел в мою жизнь, приглашал меня в музеи и театры. Так все и началось», — заявила Елена Бомбина.

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Напомним, что Михаил Задорнов и Елена Бомбина в 1990 году стали родителями. У них родилась общая дочь Елена.

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