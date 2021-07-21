«Это невосполнимая потеря»: Семен Альтов считает, что сатириков уровня Михаила Задорнова в стране нет

Двадцать первого июля — день рождения известного писателя-сатирика, драматурга и актера Михаила Задорнова. Ему могло бы исполниться 73 года. Михаила Задорнова не стало в 2017 году, и сегодня, вместо слов поздравлений, звучат слова скорби и сожаления из-за того, что так рано оборвалась жизнь этого талантливого человека.

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«То, что делал Миша, помогало снять напряжение. Я думаю, миллионы россиян благодарны ему за то, что остались в здравом уме. Он вынимал из людей напряжение от жизни, делал вакцинацию здравого смысла, хорошего нестроения», — уверен друг и коллега покойного Михаила Задорнова, писатель-сатирик Семен Альтов.

По его словам, таких сатириков, каким был Михаил Задорнов, в стране сегодня нет.

«В нем было очень много всего. Казалось, что так будет всегда, но все произошло иначе. Он ушел рано. Я думаю, это невосполнимая потеря. В таком жанре с такой бешеной энергетикой сегодня никого нет. Молодые ребята-стендаперы — это совершенно другое, более локальное», — поделился Семен Альтов с «ФАН».

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