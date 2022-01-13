«К нам даже цапля прилетает. К чему бы это?»: бойфренд Волочковой намекнул на большие перемены

Анастасия Волочкова и ее новый возлюбленный по имени Сергей наслаждаются отдыхом на Мальдивах. Экс-балерина не устает делиться со своими фанаты самыми яркими моментами и совместными снимками с Сергеем.

На этот раз она позировала в океане, рассказывая о своем чудесном отдыхе. Сергей же запечатлел все на камеру.

«К нам даже цапля прилетает, к чему бы это? Она уже два раза прилетела. Я снял ее, нужно будет показать… Я держу телефон и буду передавать нашу энергию позитивную», — сказал за кадром Сергей.

Напомним, роман с предпринимателем Анастасия Волочкова закрутила после того, как оба появились в студии программы «Давай поженимся!». У Сергея есть банный комплекс в Подмосковье, а также сын Кирилл от предыдущего брака.

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