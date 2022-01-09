Счастье по имени Настя: Волочкова похвасталась горячим кадром в розовом бикини авторства ее возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова и ее новый избранник Сергей отдыхают на Мальдивах.

С появлением в жизни балерины Анастасии Волочковой нового мужчины в микроблоге звездной красавицы стало больше эффектных снимков.

Оказывается, избранник Анастасии Волочковой по имени Сергей сам предлагает балерине позировать, стоит ему увидеть подходящий для нее фон.

«Когда мы летели на Мальдивы, Сергей сразу предупредил меня о том, что не любит ни фотографироваться, ни фотографировать. Но с первого же дня нашего отдыха он от меня не отходит. Телефон постоянно в его руках, и он сам подсказывает мне ракурсы. Как на ваш взгляд, красиво получается?» — поинтересовалась у своей аудитории в Instagram Анастасия Волочкова.

Пост она сопроводила снимком, на котором предстала в розовом бикини на берегу океана на Мальдивах.

Лиф от купальника выгодно подчеркивает соблазнительные формы Анастасии Волочковой, открывая взору пышную, упругую грудь.

Конечно же, на вопрос балерины ее подписчики ответили утвердительно. Новый избранник Анастасии Волочковой, по их мнению, мастер красивых снимков.

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