«Мужское тело не может не восхищать»: Анастасия Волочкова похвасталась голым бойфрендом в спальне

Анастасия Волочкова поделилась пикантным видео в своем микроблоге. Вместе с новым возлюбленным Сергеем балерина отдыхает на Мальдивах. Волочкова активно публикует фото и видео из отпуска. На этот раз Анастасия опубликовала интерьеры спальни, в которых позирует ее бойфренд.

«Я очень люблю красоту! Во всём! А красивое , стройное, статное, спортивное, сексуальное мужское тело не может не восхищать. С Серёжей я все время улыбаюсь и смеюсь. Он не даёт мне скучать! И вообще, нам так прекрасно вместе! Душевно и весело», — поделилась балерина в своем Instagram.

Анастасия Волочкова сопровождала 44-летнего Сергея на передаче «Давай поженимся!». Однако искра между парой стала заметна телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Свахи предложили балерине обратить внимание на Сергея, что она и сделала. Из студии пара ушла вместе, их отношения развиваются стремительно.

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