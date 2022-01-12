«Боже мой, какое же счастье!»: Савичева запечатлелась с мужем и подросшей дочкой в Португалии

Певица впервые за долгое время увиделась с родными и поделилась редким фото.

Юлия Савичева является популярной певицей. Она не скрывает, что прославилась благодаря «Фабрике звезд». Потом певица долго сотрудничала с Максимом Фадеевым. Она выпустила множество хитов.

О личной жизни артистка редко рассказывает. Но почти пять лет назад она впервые стала мамой. Это был долгожданный ребенок. Дочка Анна появилась на свет в Португалии и живет там со своим папой композитором Александром Аршиновым.

Савичева не скрывает, что любит наследницу. Однако она вынуждена проводить время в России, а из-за пандемии ее поездки к родным стали очень редкими. И вот наконец артистка приехала к семье.

Она поделилась трогательными кадрами. Юлия запечатлелась с мужем и своей подросшей дочкой, которой уже четыре года. Примечательно, что девочка растет блондинкой.

«Боже мой, какое же счастье! Я в раю», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали комплиментами ее наследницу. «Ура! Как же я счастлива за тебя», — написала Виктория Дайнеко. «Произошло воссоединение! Рада очень за тебя, Юляш», — отметила Лариса Долина.

«Как я за вас счастлива! Наконец-то все вместе», «Как приятно на вас смотреть!», «Какие вы красивые», «Дочка ангелок», — прокомментировали пост подписчики.

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