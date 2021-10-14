«Меня спасал муж»: Савичева рассказала, как пережила потерю ребенка

Победительница «Фабрики звезд» Юлия Савичева вот уже много лет счастлива в браке с музыкантом Александром Аршиновым. Пара воспитывает дочь Аню, которая родилась в 2017-м году. Они могли бы стать родителями и ранее, но первая беременность для Юлии закончилась трагически. Певица потеряла малыша на ранних сроках.

«Меня спасал муж, свекровь. Первые три дня было настолько тяжело, что я не могу передать это. После моего первого откровенного интервью на эту тему многие говорили, мол, я вас умоляю, некоторые женщины делают по 3-4 аборта и даже не помнят этого, а тут вот один раз произошло и то на совсем маленьком сроке, а она сидит и страдает. Я такая думаю: «Ребят, вы вообще с какой планеты?» Когда долго не получается, а потом все происходит, и ты понимаешь, что ничего не будет…», — рассказала Савичева в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Добавим, что Аня живет с родителями Юлии в Португалии. Артистка отмечала, что девочка очень любит рисовать и уже знает наизусть алфавит.

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