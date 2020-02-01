ЗВЕЗДЫ

«Мы счастливы»: Савичева с двухлетней дочкой поздравила мужа с 35-летием

Певица похвасталась, что родилась с возлюбленным в один и тот же месяц.

«Мы счастливы»: Савичева с двухлетней дочкой поздравила мужа с 35-летием
Юлия Савичева. фото: globallookpress.com/

Юлия Савичева прославилась после «Фабрики звезд». Долгое время она занималась творчеством вместе с продюсером Максимом Фадеевым. Стал опорой и поддержкой для певицы Александр Аршинов. Они познакомились благодаря продюсеру Геннадию Лагутину. По словам артистки, она влюбилась с первого взгляда. И вот уже шестой года влюбленные счастливы в браке.

В 2017 году Савичева стала мамой. Она родила дочка Анну. Тогда певица сделала паузу в творчестве и некоторое время пробыла за границей. Позже певица призналась, что беременность была для нее волнительным периодом, так как первый раз, когда они с супругом зачали ребенка, прошел неудачно. Артистка не смогла выносить малыша и пережила выкидыш. Теперь она счастлива, что является мамой.

Юлия скрывает свою наследницу от общественности. Даже ее фото с мужем — большая редкость. Однако 1 февраля певица поздравила своего избранника с 35-летием и опубликовала трогательный кадр, на котором они позируют вдвоем.

«Вот такие мы оба февральские, оба водолеи, да еще и оба музыканты. 7 февраля выходит мой новый альбом, в котором будет много песен, написанных моим мужем. Мы вместе работали над его записью. Сейчас из новых песен открыта только „Тик-так“. Помню, когда я была еще беременна, Аршинов в соседней комнате сочинял куплет к этой песне на гитаре. Мне уже тогда безумно понравилась мелодия. Сейчас это одна из моих самых любимых песен в альбоме. Мы счастливы, что и вам она пришлась по душе», — поделилась артистка.

По ее словам, у нее с мужем давно появилась традиция поздравлять друг друга в полночь. «Поэтому мы с Аней уже поздравили именинника», 0 отметила звезда. Она попросила поклонников присоединиться и написать Александру приятные слова. «Аршинчик, ты помнишь, что я тебя люблю? Здоровья тебе, радости с такой прекрасной Юляшкой, творчества и пару детишек! Рработай в этом направлении!», — отозвалась Екатерина Рождественская. А поклонники отметили, что супруги похожи, словно брат и сестра.

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«Мы счастливы»: Савичева с двухлетней дочкой поздравила мужа с 35-летием
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