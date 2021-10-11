Ничего лишнего: Савичева изящно показала фигуру при помощи платья оттенка перламутра на запах

Юлия Савичева отметилась на светском рауте в честь премьеры сериала «Жена олигарха» канала СТС.

Звезда выбрала для выхода на публику лаконичный, но в то же время торжественный образ, примерив платье на запах оттенка перламутра. Именно к таким моделям предлагал присмотреться Александр Васильев женщинам, если они хотят выглядеть максимально привлекательно, демонстрируя свою талию.

Примечательно, что наряд имел V-образный вырез, который, по мнению историка моды, вытягивает шею и в целом силуэт. В качестве аксессуаров Юлия Савичева подобрала нюдовые туфельки и тонкие длинные серьги.

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